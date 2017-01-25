Китайские биржи криптовалют ввели комиссии за сделки с биткоинами

Три крупнейших биржи криптовалют в Китае – BTCC, Huobi и OKCoin – с 24 января ввели комиссию на операции с биткоином в размере 0,2%. Таким образом китайские регуляторы пытаются ограничить спекуляции на рынке криптовалют и сдержать отток капитала из страны в обход мер валютного контроля. По данным CoinBase, во вторник курс биткоина составлял около $900, т. е. вдвое превышал уровень на январь прошлого года. Однако с пика текущего года криптовалюта подешевела более чем на 20%. Интерфакс

Продажи проектов принесли «Роснано» в 2016 г. 18 млрд руб.

«Роснано» получила в 2016 г. 18 млрд руб. от выходов из проектов, сообщил в интервью «Интерфаксу» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. За все время существования «Роснано» поступления от проектной деятельности составили, по его словам, 54 млрд руб. Интерфакс