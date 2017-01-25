Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: «Карат» на миллиард

«Карат» на миллиард

Bloomberg нашел в России еще одного миллиардера. Это владелец одной из крупнейших в России рыбодобывающих компаний – «Карата» – Виталий Орлов
Запрет на ввоз в Россию импортной рыбы привел к взлету продаж вылавливаемых в том числе и «Норебо» мойвы, скумбрии и сельди, отмечает агентство
Запрет на ввоз в Россию импортной рыбы привел к взлету продаж вылавливаемых в том числе и «Норебо» мойвы, скумбрии и сельди, отмечает агентство
Hallstein A. Onarheim / Freeimages

Состояние владельца группы «Карат» Виталия Орлова, по оценке индекса миллиардеров Bloomberg, достигло $1 млрд. На «Карат» приходится 11% всего российского улова рыбы, указывает агентство. Ростом состояния бизнесмен обязан ситуации на мировом рынке и российским контрсанкциям, считает агентство. АО «Норебо холдинг», материнская компания группы, продает до 60% своей рыбы на экспорт и получает основную часть выручки в иностранной валюте, тогда как большинство операционных расходов выражено в рублях, объясняет Bloomberg. Это подтверждают также владелец и менеджер двух других компаний, работающих в рыбной отрасли. А запрет на ввоз в Россию импортной рыбы привел к взлету продаж вылавливаемых в том числе и «Норебо» мойвы, скумбрии и сельди, отмечает агентство. Росли и цены на рыбу (см. график).

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