«Карат» на миллиард

Состояние владельца группы «Карат» Виталия Орлова, по оценке индекса миллиардеров Bloomberg, достигло $1 млрд. На «Карат» приходится 11% всего российского улова рыбы, указывает агентство. Ростом состояния бизнесмен обязан ситуации на мировом рынке и российским контрсанкциям, считает агентство. АО «Норебо холдинг», материнская компания группы, продает до 60% своей рыбы на экспорт и получает основную часть выручки в иностранной валюте, тогда как большинство операционных расходов выражено в рублях, объясняет Bloomberg. Это подтверждают также владелец и менеджер двух других компаний, работающих в рыбной отрасли. А запрет на ввоз в Россию импортной рыбы привел к взлету продаж вылавливаемых в том числе и «Норебо» мойвы, скумбрии и сельди, отмечает агентство. Росли и цены на рыбу (см. график).

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