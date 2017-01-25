«Газпром» хочет увеличить экспорт...

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2017 г. будет выше, чем в 2016 г., заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. В 2016 г. «Газпром» поставил за рубеж 179,3 млрд, а в 2015 г. – 159,4 млрд куб. м. Цена экспорта российского газа превзойдет заложенные в макропрогноз Минэкономразвития $169,3 за 1000 куб. м, уверен зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. По данным Федеральной антимонопольной службы, в начале года контрактные цены «Газпрома» достигли $198 за 1000 куб. м, ожидается их рост вслед за ростом нефтяных цен. Интерфакс

...и готов обсуждать прокачку по TAP

«Газпром» готов обсуждать с европейскими компаниями использование газопроводов ТАР и Poseidon для обеспечения Европы газом, заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев: «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» не хватит. Медведев предупредил, что упомянул TAP только потому, что трубы не должны лежать пустыми, – конкретных переговоров пока нет. Интерфакс

«Аэрофлот» увеличил перевозки почти на 17%...

Группа «Аэрофлот» сообщила, что в декабре 2016 г. увеличила перевозки по сравнению с декабрем 2015 г. на 16,6% до 3,4 млн пассажиров. На внутренних авиалиниях рост составил 8,1%, перевезено 1,92 млн пассажиров, на международных – 29,7% (1,5 млн). За весь 2016 год перевозки группы «Аэрофлот» увеличились на 10,3% и достигли 43,4 млн пассажиров: на внутренних линиях – 25,15 млн человек (+7,6%), на международных – 18,29 млн человек (+14,1%). Интерфакс

...а S7 – почти на 24%

Группа компаний S7, в которую входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», сообщила, что в 2016 г. увеличила перевозку пассажиров на 23,7% по сравнению с 2015 г. до 13,1 млн человек. Перевозка пассажиров на внутренних линиях выросла на 27,5% до 9,65 млн человек, а на международных – на 14,1% до 3,49 млн. Интерфакс

Volkswagen заплатит дилерам

Суд Сан-Франциско решил, что Volkswagen за 18 месяцев должен выплатить 644 дилерам в США $1,2 млрд компенсации за дизельный скандал, в среднем по $1,85 млн на дилера, пишет International Business Times. Компенсация покроет издержки дилеров, связанные с репутационным ущербом и невозможностью продавать автомобили. Всего штрафы и компенсации, которые Volkswagen должен выплатить федеральным регуляторам, региональным властям, потребителям и автодилерам в США, превышают $22 млрд. Интерфакс