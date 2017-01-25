Цифры. Тенденции. События

8,3 млрд руб.

Будут распределены между 54 регионами на строительство и реконструкцию сельских автодорог, следует из распоряжения премьера Дмитрия Медведева. За счет субсидий в 2017 г. в регионах будет построено и реконструировано более 1000 км новых дорог, сообщил Росавтодор. Интерфакс