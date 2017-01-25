Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
8,3 млрд руб.
Будут распределены между 54 регионами на строительство и реконструкцию сельских автодорог, следует из распоряжения премьера Дмитрия Медведева. За счет субсидий в 2017 г. в регионах будет построено и реконструировано более 1000 км новых дорог, сообщил Росавтодор. Интерфакс
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров