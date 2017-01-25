Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Слова

Вячеслав Володин

«Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно <...> что государство создает условия для создания крепких семей».

Как пояснил председатель Госдумы, одобряя законопроект о декриминализации семейных побоев, депутаты ориентировались на мнение 59% россиян. («Интерфакс»)

Петр Толстой

«Кому-то очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь – по национальному признаку».

Зампред Госдумы не видит «признаков антисемитизма» в своих словах о тех, «кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». («Ведомости»)

Ангела Меркель

«Мы не сможем решить проблемы через поляризацию и популизм. Мы должны показать, что привержены базовым принципам нашего государства».

Канцлер Германии заявила, что, хотя некоторые сейчас мечтают о возвращении в маленький мир, изоляция не является правильным решением. (Reuters)