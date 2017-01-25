Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Расходы на оценку квалификации включат в себестоимость
Комитет Думы одобрил законопроект о поправках в Налоговый кодекс, разрешающих организациям включать расходы на обучение работников и независимую оценку квалификации в производственные издержки. Согласно законопроекту в производственные расходы также можно включить затраты на сетевые образовательные программы: на содержание помещений и оборудования, на зарплаты педагогов. Интерфакс
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