Цифры. Тенденции. События

Расходы на оценку квалификации включат в себестоимость

Комитет Думы одобрил законопроект о поправках в Налоговый кодекс, разрешающих организациям включать расходы на обучение работников и независимую оценку квалификации в производственные издержки. Согласно законопроекту в производственные расходы также можно включить затраты на сетевые образовательные программы: на содержание помещений и оборудования, на зарплаты педагогов. Интерфакс