Цифры. Тенденции. События

$930 млн

Заплатит китайская корпорация Wanda за компанию Nordic, владеющую крупнейшей сетью кинотеатров в Северной Европе и Прибалтике. Wanda объявила о покупке этого актива через свою дочернюю компанию AMC Theatres. С приобретением Nordic AMC будет насчитывать 1000 кинотеатров и 11 000 киноэкранов в 15 странах мира. AMC стала крупнейшей сетью кинотеатров в мире, говорится в сообщении компании. Интерфакс