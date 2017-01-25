Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$930 млн
Заплатит китайская корпорация Wanda за компанию Nordic, владеющую крупнейшей сетью кинотеатров в Северной Европе и Прибалтике. Wanda объявила о покупке этого актива через свою дочернюю компанию AMC Theatres. С приобретением Nordic AMC будет насчитывать 1000 кинотеатров и 11 000 киноэкранов в 15 странах мира. AMC стала крупнейшей сетью кинотеатров в мире, говорится в сообщении компании. Интерфакс
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