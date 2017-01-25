Nissan увеличил производство на 8%

Общий объем производства за 2016 г. на заводе Nissan в Петербурге составил 36 464 автомобиля, что на 8% превышает показатели 2015 г. Рост в компании связывают со стартом выпуска моделей Nissan Qashqai и нового поколения Nissan Murano. Производственная мощность завода – 100 000 автомобилей в год. Продажи Nissan на российском рынке в 2016 г. составили 70 464 автомобиля, долю рынка Nissan в России по итогам 2016 г. производитель оценивает в 4,9%. Ведомости

Резиденты ОЭЗ инвестировали 7,5 млрд руб.

Объем инвестиций в особую экономическую зону (ОЭЗ) Петербурга со стороны ее резидентов в 2016 г. вырос на 35% по сравнению с 2015 г. до 7,477 млрд руб., сообщает пресс-служба петербургской ОЭЗ. Выручка резидентов увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2015 г. и составила 11,251 млрд руб. Интерфакс

Бюджетный депозит под 9,1%

Аукцион по размещению 900 млн руб. временно свободных средств бюджета Ленинградской области на депозиты на 90 дней признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило заявок, сообщает СПВБ. В режиме депозитных торгов комитет финансов Ленобласти разместил 900 млн руб. на 175 дней со средневзвешенной ставкой депозита 9,1% годовых. Ведомости

«Янтарьэнерго» зарядит электромобили

АО «Янтарьэнерго» планирует до конца 2017 г. ввести в Калининградской области шесть зарядных станций для электротранспорта общей стоимостью около 3,9 млн руб., сообщила пресс-служба компании. Интерфакс