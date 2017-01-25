Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности

Европейский совет по толерантности и примирению наградил Европейской медалью толерантности режиссера Андрея Кончаловского. «Работы Кончаловского имеют глубокое моральное и этическое значение, подчеркивают, что толерантность – это важнейший элемент нашего общества», – сказал глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор во время вручения премии в ходе вечера памяти жертв холокоста в здании Европарламента в Брюсселе. В свою очередь Кончаловский подчеркнул, что «факт холокоста в XX в. доказывает, что человечество способно погрузиться в темное, невероятное варварство, с этим варварством мы можем столкнуться и в дальнейшем». Картина «Рай» Андрея Кончаловского, затрагивающая тему холокоста, получила «Серебряного льва» на 73-м Венецианском кинофестивале. Интерфакс

В Петербурге пройдет немецко-российская выставка о блокаде Ленинграда

С 7 февраля по 5 марта в Новом музее в Петербурге кураторы и художники из Германии и России представят выставку «900 и еще 26 000 дней», посвященную памяти блокады Ленинграда. «В Советском Союзе и современной России блокада стала частью коллективной памяти. В немецком публичном дискурсе она представлена гораздо скромнее. В Германии нет общедоступного памятника умершим от голода в Ленинграде, что отличает их от других жертв национал-социализма. Этот пробел явился исходной точкой проекта «900 и еще 26 000 дней», – говорится в сообщении на сайте «Гете-института». В 2014 г. по инициативе «Гете-института» молодые художницы и художники из Гамбурга, Москвы и Петербурга посетили исторические места, чтобы поразмышлять над тем, как в рамках существующих представлений об искусстве в публичном пространстве увековечить память о блокаде Ленинграда. Результатом стала художественная выставка, которая была впервые показана в Гамбургском кунстферайне, а сейчас будет представлена петербургской публике. Colta.Ru