Кредит не выдается

Российские банки в 2016 г. сократили объем кредитов юрлицам на 9,5% до 30,1 трлн руб. и увеличили объем кредитов физлицам на 1,1% до 10,8 трлн руб., следует из статистики Центробанка. Регулятор отметил влияние укрепления рубля: без учета валютной переоценки корпоративное кредитование за год снизилось на 3,6%, розничное – выросло на 1,4%. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю снизился на 8,9%, а по розничному – на 0,7%. При этом доля просрочки по кредитам нефинансовым организациям за год незначительно увеличилась – с 6,2 до 6,3%, по розничным кредитам сократилась с 8,1 до 7,9%. За 2016 г. вклады физлиц в российских банках выросли на 4,2% (из них за декабрь – на 3,9%) до 24,2 трлн руб., средства юрлиц сократились на 10,1% и составили 24,3 трлн руб. Интерфакс, ТАСС

Кредиторы согласны подождать

Собрание владельцев биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-14 (на 4 млрд руб.) 6 февраля рассмотрит вопросы: об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций, об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту и об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту, говорится в сообщении «Регион финанс» (входит в группу «Регион»), являющегося представителем владельцев облигаций. В собрании смогут принять участие держатели, которые владели ими на 25 января. Интерфакс

ВЭБ просит льгот для пенсий

ВЭБ считает необходимым создать льготные условия для инвестирования средств под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в его облигации, говорится в новой стратегии развития ВЭБа до 2021 г., утвержденной набсоветом в декабре 2016 г. В стратегии отмечается, что прежняя модель финансирования ВЭБа не работает. Возможности заимствования ВЭБа на внешних рынках, как и рефинансирования существующего внешнего долга, ограничены, а заимствования на внутреннем рынке дороги и не позволят ВЭБу кредитовать долгосрочные проекты по приемлемой цене. Интерфакс