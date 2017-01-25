«Пятница» отключила Dailymotion

Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала «Пятница» о блокировке французского видеохостинга Dailymotion на территории России, говорится в сообщении медиахолдинга «Газпром-медиа» (управляет этим телеканалом). Dailymotion неоднократно нарушал интеллектуальные права телеканала, следует из заявления. Представитель Мосгорсуда не смог этого подтвердить. Но о таком решении уже знает Роскомнадзор, говорит его представитель Вадим Ампелонский. По его словам, речь идет о так называемой вечной блокировке сайта, так как это уже не первое судебное решение в отношении Dailymotion. Сейчас решение суда обрабатывается, уже к концу недели операторы начнут блокировать ресурс.

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