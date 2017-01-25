Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: «Пятница» отключила Dailymotion

«Пятница» отключила Dailymotion

Видеохостинг Dailymotion будет навсегда заблокирован в России. Решение вынес Мосгорсуд по иску телеканала «Пятница» о нарушении интеллектуальных прав
Видеохостинг Dailymotion будет навсегда заблокирован в России
Видеохостинг Dailymotion будет навсегда заблокирован в России
Е. Разумный / Ведомости

Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала «Пятница» о блокировке французского видеохостинга Dailymotion на территории России, говорится в сообщении медиахолдинга «Газпром-медиа» (управляет этим телеканалом). Dailymotion неоднократно нарушал интеллектуальные права телеканала, следует из заявления. Представитель Мосгорсуда не смог этого подтвердить. Но о таком решении уже знает Роскомнадзор, говорит его представитель Вадим Ампелонский. По его словам, речь идет о так называемой вечной блокировке сайта, так как это уже не первое судебное решение в отношении Dailymotion. Сейчас решение суда обрабатывается, уже к концу недели операторы начнут блокировать ресурс.

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