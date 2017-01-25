Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Вкратце

Виртуальный оператор Сбербанка заработает до конца года

Мобильный виртуальный оператор (MVNO) Сбербанка на сети Tele2 заработает во всех регионах России до конца 2017 г., заявил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин журналистам. Интерфакс

Центризбирком ищет производителей КОИБов

Центризбирком намерен потратить на закупку качественных КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней) не менее 500 млн руб., сообщила его глава Элла Памфилова. Интерфакс

«Почта России» обновила 30 000 компьютеров

ФГУП «Почта России» обновило 30 000 комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) и установило новое программное обеспечение в 17 200 отделений по всей стране. Интерфакс