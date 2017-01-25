«М.видео» остается на бирже

Группа «Сафмар», объявившая в конце 2016 г. о намерении купить ритейлера «М.видео», хочет объединить свои активы на рынке электронного ритейла и не планирует делистинг «М.видео», заявил основатель «Сафмара» Михаил Гуцериев. При этом, по его словам, «Сафмар» может объединить «М.видео» с «Эльдорадо», которое уже принадлежит группе. По словам Гуцериева, объединенная сеть, скорее всего, будет работать под брендом «М.видео». Он рассчитывает довести выручку объединенной сети до 1 трлн руб. и сделать компанию третьей крупнейшей на российском рынке ритейла. Интерфакс

ТПК «Яшма» – банкрот

Арбитражный суд Москвы признал банкротом торгово-производственную компанию «Яшма» и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода. В июле 2016 г. суд включил в реестр кредиторов ТПК «Яшма» требование Федеральной налоговой службы более чем на 10 млрд руб. Среди других крупных кредиторов компании, чьи требования включены в реестр, – Сбербанк (7,7 млрд руб.), ВТБ (2,6 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,9 млрд руб.), «ФК Открытие» (1,1 млрд руб.) и др. 25 января суд отклонил ходатайство Сбербанка, просившего отложить рассмотрение дела о банкротстве по существу, поскольку не проведено первое собрание кредиторов. РИА Новости

«Центробувь» снова должна

Газпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Фуллаинвест», ООО «Никта» и ООО «Ирма» на сумму 4,6 млрд руб., следует из картотеки дел суда. Эти компании связывали с хищением 9 млрд руб. кредитных средств, предоставленных Газпромбанком «Центробуви» в 2013–2014 гг. Основным подозреваемым по этому делу считается совладелец обувного ритейлера Сергей Ломакин, он объявлен в федеральный розыск в сентябре 2016 г. Проведенная банком проверка выявила 12 сомнительных сделок по выводу из обувной компании кредитных средств, писал ранее «Коммерсантъ». Предполагается, что летом 2014 г. 4,3 млрд руб. были переведены в «Фуллаинвест», «Ирму» и «Никту». Интерфакс

Google дошел до Верховного суда

Американская компания Google подала жалобу в Верховный суд России на отмену определения о передаче в Суд по интеллектуальным правам кассации по спору с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сказано в материалах дела. Арбитражный суд Москвы 15 марта 2016 г. отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции. Компания обвинялась в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Девятый арбитражный апелляционный суд 19 августа подтвердил решение первой инстанции. РАПСИ