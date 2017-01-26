Власти Петербурга хотят перезапустить завод GM

Власти Петербурга ведут переговоры о возобновлении производства на заводе GM, который был законсервирован в 2015 г., сообщил вице-губернатор Сергей Мовчан. «Идут переговоры. Никаких подробностей сообщить не могу», – сказал он, отвечая на вопрос о возвращении американской компании через свое белорусское производство. При этом Мовчан отметил, что переговоры ведутся не только с белорусской стороной. ТАСС

BP может получить от «Роснефти» до 20 млрд куб. м газа в год

Подписанный в прошлом году меморандум между «Роснефтью» и британской BP предполагает поставки 7–20 млрд куб. м газа в год, если монополия на экспорт газа «Газпромом» будет разрушена, сказал главный экономист ВР в России Владимир Дребенцов журналистам. Это только намерение, никаких конкретных планов пока нет, заметил он. Reuters

Silk Road Fund завершил покупку 10% «Сибура»

Акционеры «Сибура» и китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) после получения всех разрешений регулирующих органов закрыли сделку по продаже фонду 10% акций «Сибура», сообщила российская компания. Сделка была совершена в конце 2015 г. Silk Road Fund имеет разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям на покупку до 20% акций нефтехимического холдинга. Интерфакс

«Энел Россия» поспорит с ФНС за 659 млн руб.

«Энел Россия» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, оспаривая недоимку по налогу на имущество в размере около 659 млн руб., следует из материалов суда. Предварительное судебное заседание пройдет 16 февраля. «Энел Россия» приняла решение обжаловать суммы недоимки, зафиксированные в результате налоговой проверки за период 2012–2013 гг., пояснила компания. Интерфакс

Сокращение добычи нефти – не проблема для BP

BP не испытывает проблем из-за решения ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти – компания сама не принимает подобные решения и действует в соответствии с указаниями местных регуляторов, сообщил гендиректор BP Роберт Дадли. «Для нас это не проблема. Мы работаем в странах по всему миру. Мы на самом деле не сокращаем производство, но есть объекты в странах, которые были затронуты [решением ОПЕК]», – сказал он. Это Абу-Даби, Азербайджан, привел он примеры. ТАСС