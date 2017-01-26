Религии в законе Яровой не место

Поводом для подготовки заключения стали сбор 100 000 подписей за отмену пакета Яровой на сайте РОИ и обсуждение вопроса о возможном внесении поправок
Е. Разумный / Ведомости
Законодательное регулирование, которое введено пакетом антитеррористических поправок, внесенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, влечет ограничение конституционных прав граждан и несоразмерно его возможной эффективности для противодействия терроризму. Об этом говорится в проекте экспертного заключения на пакет Яровой, подготовленного президентским Советом по правам человека (СПЧ). Поводом для подготовки заключения («Ведомости» с ним ознакомились) стали сбор 100 000 подписей за отмену пакета Яровой на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ) и обсуждение вопроса о возможном внесении поправок. При рассмотрении законопроекта в Госдуме СПЧ уже давал экспертное заключение, напоминают правозащитники, и часть рекомендаций была учтена, но после этого в закон включили новые положения, которые тоже вызывают критику.