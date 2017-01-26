Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Слова

Сергей Лавров

«Знаем, что Дональд Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться – и всегда в интересах России».

Министр иностранных дел заявил в Госдуме, что «никаких наивных ожиданий» насчет легкого восстановления отношений с США у российских властей нет. («РИА Новости»)

Сергей Шойгу

«Негативное влияние оказывают ситуация на юго-востоке Украины и деятельность <...> терро­ристических организаций на Северном Кавказе».

Министр обороны России объяснил, зачем на юго-западном направлении сформированы новые подразделения – корпус в Крыму и две дивизии у границы Украины. («Ведомости»)

Виктор Садовничий

«МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России. <...> Мы на первом месте как кузница олигархов».

По убеждению ректора Московского государственного университета, высокий уровень его выпускников «признан у нас в стране и за рубежом». («Интерфакс»)