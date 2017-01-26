Слова
Сергей Лавров
«Знаем, что Дональд Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться – и всегда в интересах России».
Министр иностранных дел заявил в Госдуме, что «никаких наивных ожиданий» насчет легкого восстановления отношений с США у российских властей нет. («РИА Новости»)
Сергей Шойгу
«Негативное влияние оказывают ситуация на юго-востоке Украины и деятельность <...> террористических организаций на Северном Кавказе».
Министр обороны России объяснил, зачем на юго-западном направлении сформированы новые подразделения – корпус в Крыму и две дивизии у границы Украины. («Ведомости»)
Виктор Садовничий
«МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России. <...> Мы на первом месте как кузница олигархов».
По убеждению ректора Московского государственного университета, высокий уровень его выпускников «признан у нас в стране и за рубежом». («Интерфакс»)