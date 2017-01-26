Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
5,9%
На столько в декабре 2016 г. сократился оборот розничной торговли по сравнению с тем же периодом 2015 г.; он составил 2,8 трлн руб., сообщил Росстат. Этот результат оказался гораздо хуже ожиданий. Экономисты ждали падения показателя только на 3,6%. За весь год рынок розничной торговли сократился на 5,2% до 28,1 трлн руб. Консенсус-прогноз и тут был лучше – предполагалось снижение рынка на 5%. В 2017 г. экономисты ждут роста розничной торговли на 1,2%, Минэкономразвития – в базовом сценарии – на 0,6%. Интерфакс
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