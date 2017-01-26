Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Университет Сбербанка не заменит вузов

Корпоративный университет Сбербанка вряд ли сможет стать альтернативой государственному высшему образованию, но он готов сотрудничать с высшими учебными заведениями по обмену учебными программами, а также брать на обучение по узкому кругу специальностей, сообщил президент Сбербанка Герман Греф. Он сказал, что в Университете Сбербанка учится 35 000 менеджеров и что он не рассчитан на обучение широкого внешнего контингента. По словам Грефа, университет кооперируется с РАНХиГС и готов к совместной разработке образовательных программ, в частности к передаче технологий в сектор госуправления. «Если министр труда говорит о высшем профессиональном образовании, то это действительно не наш кусок хлеба, корпоративные университеты занимаются дополнительным профессиональным образованием, и мы можем с высшими школами делать совместные программы», – сказал ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерий Катькало. Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете» предложил передать часть госзаказа на подготовку специалистов корпоративным университетам. По его словам, сейчас готовится программа, по которой НКО, занимающиеся образованием или здравоохранением, должны получить 10% бюджетного финансирования этих услуг. И в 2018 г. по этой схеме часть госзаданий для средних специальных учебных заведений можно было бы передать корпоративным университетам, сказал Топилин. ТАСС

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