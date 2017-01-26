Корабли для Арктики

«Адмиралтейские верфи» в 2017 г. заложат первый корабль арктического класса для ВМФ РФ, сообщил замглавкома ВМФ РФ Виктор Бурсук. Предполагается, что корабль будет оборудован неатомной энергоустановкой, добавил он. Ранее директор департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны РФ Андрей Вернигора сообщал, что «Адмиралтейские верфи» намерены построить для Северного флота два патрульных корабля ледового класса проекта 23550 водоизмещением около 8500 т. Интерфакс

Апартаменты вместо автоцентра

Компания «Логистика Северо-Европейских газопроводов» (ЛСЕГ, логистический оператор) построит апарт-отель площадью 17 000 кв. м на пересечении ул. Мичманской и Кораблестроителей, сообщила вчера на BestBreakfast руководитель департамента развития бизнеса Евгения Звонкова. По ее словам, участок в 2500 кв. м, на котором будут построены апартаменты, давно находится в собственности компании, сейчас там располагается принадлежащий ей автоцентр. По данным ГК «Бестъ», в Петербурге реализуется 23 проекта апартаментов общей площадью 166 400 кв. м, а к 2018 г. появится 32 новых объекта общей площадью более 700 000 кв. м. Ведомости

Депозит под 9,86%

Комитет финансов Петербурга вчера разместил на депозит на 27 дней 3 млрд руб. временно свободных средств бюджета. Семь банков подали заявки на 19 млрд руб. по ставкам от 8,45 до 10,13%, удовлетворены две. Средневзвешенная ставка депозита составила 9,86% годовых, ставка отсечения – 9,72%. Ведомости

«Совфрахт» займет 1,5 млрд руб.

Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) предоставил ПАО «Совфрахт» кредитную линию в размере 1 млрд руб. сроком на один год. Общий кредитный лимит банка на группу компаний увеличен до 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба МБСП. Банк «Санкт-Петербург» выдал «Совфрахту» кредит в рамках установленного лимита 500 млн руб. Ведомости

Велодорожки за 135 млн руб.

Определены маршруты первых пяти велодорожек общей протяженностью около 45 км, которые будут организованы до конца 2017 г., сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Два из них – в Петроградском районе, два – на севере города. На их проектирование и строительство бюджетом предусмотрено 130,4 млн руб. Еще 4,5 млн руб. в рамках проекта «Твой бюджет» выделено на велодорожки на наб. Фонтанки от Невы до Гороховой улицы. Ведомости

Субсидии потянули на три с половиной года

Смольнинский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве с правительственными субсидиями за техприсоединение к электросетям на 21 млн руб. в отношении бывшей сотрудницы комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Эллины Поповой (три с половиной года лишения свободы) и двух ее сообщников. Интерфакс