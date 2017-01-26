Режиссер Дэнни Бойл представит в Москве продолжение фильма «На игле»

Создатель фильма «Миллионер из трущоб», британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл 8 февраля представит в Москве свою новую картину T2 Trainspotting («На игле – 2»). Об этом ТАСС сообщили прокатчики ленты, которая выйдет на российские экраны 8 марта. «Режиссер примет участие в фотоколле и даст пресс-конференцию, где расскажет о своей картине», – отметил собеседник агентства. В аннотации к ленте говорится, что «знакомые всем по культовому фильму «На игле» герои возвращаются на большой экран, на этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще». В США драма Бойла выйдет в прокат 17 марта. Главные роли в фильме исполнили Юэн Макгрегор, Роберт Карлайл («На игле», «Пляж»), Джонни Ли Миллер («На игле», «Охотники за разумом»), Юэн Бремнер («На игле», «Исход: Цари и Боги»). Дэнни Бойлу 60 лет. Среди самых известных его фильмов «Неглубокая могила», «Пляж», «28 дней спустя», «Миллионер из трущоб», «Стив Джобс» и др. За «Миллионера из трущоб» режиссер получил «Оскара» и «Золотой глобус». ТАСС

Дэвид Боуи появится на марках Королевской почты

Британский музыкант Дэвид Боуи станет первым сольным артистом, в честь которого Королевская почта Великобритании выпустит марки, сообщает портал Artnet. Новые штампы появятся в продаже с 17 марта. На шести из 10 видов марок будут использованы изображения обложек таких альбомов исполнителя, как Hunky Dory и Aladdin Sane. Остальные четыре будут посвящены концертным турам Боуи в различных образах, включая его альтер эго Зигги Стардаст. Выпуск марок приурочен к юбилею Боуи, которому в 2017 г. исполнилось бы 70 лет. Ранее Королевская почта выпускала штампы в честь таких групп, как Pink Floyd и Beatles, но не посвящала серию сольному исполнителю. Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 г., спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. Lenta.Ru