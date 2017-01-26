Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Facebook тестирует рекламу в мессенджере
Социальная сеть Facebook начала тестировать размещение рекламы в своем мессенджере, сообщила компания. Пока она тестирует эту функцию для пользователей из Австралии и Таиланда. Рекламное объявление при этом размещается в списке диалогов, но не внутри них. Ежемесячно пользователи отправляют более 1 млрд сообщений в мессенджере, сообщила Facebook. Ведомости
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