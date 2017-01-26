Цифры. Тенденции. События

Facebook тестирует рекламу в мессенджере

Социальная сеть Facebook начала тестировать размещение рекламы в своем мессенджере, сообщила компания. Пока она тестирует эту функцию для пользователей из Австралии и Таиланда. Рекламное объявление при этом размещается в списке диалогов, но не внутри них. Ежемесячно пользователи отправляют более 1 млрд сообщений в мессенджере, сообщила Facebook. Ведомости