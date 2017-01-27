«Автотор» увеличил выпуск автомобилей

Группа компаний «Автотор» в 2016 г. произвела 94 354 автомобиля, что на 2,2% больше, чем в 2015 г., сообщил представитель компании. «В процентном соотношении объем производства автомобилей Kia составил 59%, Hyundai (грузовые и легковые) – 22%, BMW – 19%, – сказал он. – По нашим прогнозам, рост производства в этом году должен составить не менее 5%». Интерфакс

Nordgold снизила производство...

Nordgold в 2016 г. снизила производство на 9% по сравнению с 2015 г. – до 868 800 унций золотого эквивалента, сообщила компания. Производство сплава Доре составило 870 400 унций, что на 6% меньше показателя 2015 г. В текущем году производство может вырасти до 950 000 унций. В 2016 г. выручка Nordgold сократилась на 4% до $1,083 млрд. Интерфакс

...Highland Gold – тоже

Предприятия Highland Gold Mining в 2016 г. произвели 261 159 унций золота и золотого эквивалента, сообщила компания. Это всего на 0,5% уступает результату 2015 г. В 2017 г. Highland Gold также планирует остаться на уровне производства 255 000–265 000 унций. Интерфакс