Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Tele2 разговорила Москву

Tele2 разговорила Москву

Tele2 увеличила темпы подключения абонентов в Москве благодаря тарифу с безлимитными разговорами. С 2,5 млн абонентов оператор занимает сейчас около 6% столичного рынка
Сеть Tele2 в Москве работает только на технологиях 3G и LTE
Сеть Tele2 в Москве работает только на технологиях 3G и LTE
А. Гордеев / Ведомости

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) к началу 2017 г. подключил 2,5 млн абонентов в Москве и Московской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом реализации инвестпроекта оператора в столичном регионе. Достоверность этой цифры «Ведомостям» подтвердил собеседник в операторе. Представитель Tele2 отказался обсуждать показатели абонентской базы и ограничился традиционным комментарием, что оператор удовлетворен темпами ее роста в Москве.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото