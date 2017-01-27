Tele2 разговорила Москву

Tele2 увеличила темпы подключения абонентов в Москве благодаря тарифу с безлимитными разговорами. С 2,5 млн абонентов оператор занимает сейчас около 6% столичного рынка

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) к началу 2017 г. подключил 2,5 млн абонентов в Москве и Московской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом реализации инвестпроекта оператора в столичном регионе. Достоверность этой цифры «Ведомостям» подтвердил собеседник в операторе. Представитель Tele2 отказался обсуждать показатели абонентской базы и ограничился традиционным комментарием, что оператор удовлетворен темпами ее роста в Москве.