Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Samsung остался при своих

Samsung остался при своих

Ценовая война закончена – все ритейлеры, бойкотировавшие продажу устройств Samsung полтора года назад, возвращают их на полки. Они больше не продаются по себестоимости
Смартфоны Samsung популярны у абонентов «Мегафона», если судить по количеству зарегистрированных в сети аппаратов, говорит представитель оператора
Смартфоны Samsung популярны у абонентов «Мегафона», если судить по количеству зарегистрированных в сети аппаратов, говорит представитель оператора
Д. Абрамов / Ведомости

С 3 февраля 2017 г. устройства Samsung появятся в салонах «Мегафона» и его интернет-магазине – сначала в московских и петербургских магазинах, а через две недели в рознице по всей России, следует из совместного сообщения компаний. Первая партия смартфонов будет включать 10 самых ходовых моделей, но в дальнейшем «Мегафон» станет продавать широкий ассортимент устройств Samsung, цитирует пресс-служба оператора гендиректора «Мегафон ритейла» Кирилла Шибанова.

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