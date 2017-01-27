Samsung остался при своих

Ценовая война закончена – все ритейлеры, бойкотировавшие продажу устройств Samsung полтора года назад, возвращают их на полки. Они больше не продаются по себестоимости

С 3 февраля 2017 г. устройства Samsung появятся в салонах «Мегафона» и его интернет-магазине – сначала в московских и петербургских магазинах, а через две недели в рознице по всей России, следует из совместного сообщения компаний. Первая партия смартфонов будет включать 10 самых ходовых моделей, но в дальнейшем «Мегафон» станет продавать широкий ассортимент устройств Samsung, цитирует пресс-служба оператора гендиректора «Мегафон ритейла» Кирилла Шибанова.