Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Температурная экономия

Температурная экономия

Сложные системы кондиционирования отелей помогают их владельцам экономить, но причиняют неудобства гостям
Неправильное обслуживание и редкая очистка приводят к тому, что гостиничные кондиционеры определяют температуру воздуха с отклонениями от 12 до 20%
Неправильное обслуживание и редкая очистка приводят к тому, что гостиничные кондиционеры определяют температуру воздуха с отклонениями от 12 до 20%
Е. Разумный / Ведомости

Постоялец отеля может напрасно нажимать на кнопки пульта управления кондиционером: температура воздуха в номере остается слишком высокой или слишком низкой. Еще кондиционер может отключиться среди ночи и проснувшемуся от жары гостю придется попотеть, чтобы запустить его вновь. С такими трудностями сталкиваются постояльцы современных отелей.

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