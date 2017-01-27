Миллиарды на лекарства

Американская биотехнологическая корпорация Johnson & Johnson сообщила, что достигла соглашения о приобретении швейцарской фармацевтической компании Actelion Pharmaceuticals за $30 млрд; ее исследовательское подразделение будет выделено в независимую компанию. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в I квартале 2017 г. Сделка направлена на получение разработок Actelion в области лечения редких заболеваний, таких как легочная артериальная гипертензия. ТАСС

Сладкая жизнь «Русагро»

Группа «Русагро» бизнесмена Вадима Мошковича сообщила об увеличении в 2016 г. выручки сахарного подразделения на 13% год к году до 37 млрд руб., масложирового – на 16% до 20 млрд руб., сельскохозяйственного бизнеса – на 48% до 21,2 млрд руб. При этом выручка мясного дивизиона составила 17,9 млрд руб., что на 1% меньше, чем годом ранее. В прошлом году средняя цена реализации свинины снизилась на 8% в живке и на 1% в полутуше, сказано в сообщении компании. Ведомости

Diageo подвел рубль

Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo снизил на 7% продажи в России в натуральном выражении по итогам первого полугодия 2017 финансового года, завершившегося 31 декабря. Чистая выручка за этот период увеличилась на 6% в связи с ростом цен, сообщила компания. Высокая волатильность внешней экономической среды, рынка в целом, а также прошлогодний эффект от девальвации рубля продолжают оказывать влияние на российский рынок потребительских товаров и розничный сектор, заявила управляющий директор Diageo в России Светлана Наумова. Глобальные продажи Diageo с учетом приобретений и эффекта колебаний валютных курсов сократились на 1% до 129,4 млн девятилитровых коробов; чистая выручка выросла на 15% до 6,4 млрд фунтов, операционная прибыль – на 28% до 2,1 млрд фунтов. ТАСС