Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Непобедимый «Пересвет»

Непобедимый «Пересвет»

ЦБ прояснил судьбу банка «Пересвет»: он будет санирован, а кредиторы конвертируют долг в субординированные бонды. Не ясно лишь, придется ли ЦБ доплачивать за лечение
ЦБ прояснил судьбу банка «Пересвет»: он будет санирован, а кредиторы конвертируют долг в субординированные бонды
ЦБ прояснил судьбу банка «Пересвет»: он будет санирован, а кредиторы конвертируют долг в субординированные бонды
Е. Разумный / Ведомости

Кредиторы [«Пересвета»] готовы конвертировать свои кредиты <...> в субординированные облигации, чтобы у тех кредиторов, которые имеют желание эти ценные бумаги продать <...> была такая возможность», – рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор принципиально не возражает (цитаты по «Интерфаксу»). Понадобится ли дополнительное финансирование санации со стороны ЦБ, прояснится, когда станет понятно, сколько кредиторы готовы конвертировать, указал он.

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