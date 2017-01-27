Непобедимый «Пересвет»

ЦБ прояснил судьбу банка «Пересвет»: он будет санирован, а кредиторы конвертируют долг в субординированные бонды. Не ясно лишь, придется ли ЦБ доплачивать за лечение

Кредиторы [«Пересвета»] готовы конвертировать свои кредиты <...> в субординированные облигации, чтобы у тех кредиторов, которые имеют желание эти ценные бумаги продать <...> была такая возможность», – рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор принципиально не возражает (цитаты по «Интерфаксу»). Понадобится ли дополнительное финансирование санации со стороны ЦБ, прояснится, когда станет понятно, сколько кредиторы готовы конвертировать, указал он.