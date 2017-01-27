Газпромбанк оказался не только кредитором одного из крупнейших в Европе торгово-развлекательных центров (ТРЦ) – «Авиапарка» на Ходынском поле, но и его совладельцем

Газпромбанк оказался не только кредитором одного из крупнейших в Европе торгово-развлекательных центров (ТРЦ) – «Авиапарка» на Ходынском поле, но и его совладельцем

Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Газпромбанк устроился в «Авиапарке»

Структура Газпромбанка – совладелец комплекса «Авиапарк» (400 000 кв. м), рассказали три консультанта, работавших с участниками проекта. Изначально банку принадлежала почти половина комплекса, уточняет один из них. Сейчас он контролирует почти треть ТРЦ, утверждают два других.

Владелец «Авиапарка» – АО «ТВК «Авиапарк», сказано в судебном иске последнего к департаменту имущества Москвы. Как минимум до 2014 г. ТВК «Авиапарк» на 100% принадлежала Darkforest Holding Company, следует из финансового отчета последней. По данным кипрского реестра, с ноября 2012 г. 57,15% акций Darkforest Holding Company принадлежит Aviapark Mall Holdings с Британских Виргинских островов, а остальное – GPBI (Cyprus) Ltd. В сентябре 2014 г. доля последней снизилась до 30%, а Aviapark Mall – выросла до 70%.

GPBI (Cyprus) Ltd на конец декабря прошлого года входила в список аффилированных лиц АО «Газпромбанк», а рейтинговое агентство «Эксперт РА» ранее сообщало, что эта компания специализируется на управлении проектами Газпромбанка в области недвижимости.

Кому принадлежит Aviapark Mall Holdings, выяснить не удалось. Консультанты по недвижимости называли инвесторами ТРЦ сына бизнесмена Аркадия Ротенберга Игоря и соучредителя девелопера «Авиапарка» – фирмы Amma Development Михаила Зайца.

Структура Газпромбанка могла стать совладельцем «Авиапарка» в рамках кредитного соглашения между участниками проекта, считают два консультанта по недвижимости. На сайте Газпромбанка сказано, что он выдал на строительство торгово-развлекательного комплекса на Ходынском поле кредит в $560 млн. В отчете Darkforest Holding Company за 2014 г. упомянуты два кредита – на $560 млн и на 8 млрд руб. Там же сказано, что 100% акций ТВК «Авиапарк» заложено в Газпромбанке.

Деньги на стройку Структуры Газпромбанка владеют многими объектами недвижимости. Так, «Газпромбанк-инвесту» принадлежит территория выставочного центра «Стройэкспо» между Фрунзенской набережной и Комсомольским проспектом, где планируется построить жилой комплекс на 118 000 кв. м. «Газпромбанк-инвест» также занимается строительством коттеджных поселков («Лион», «Эсквайр парк», «Покровское-Рубцово») на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе, а также жилых комплексов в Москве («Лайм» на Староалексеевской улице), Санкт-Петербурге («Крестовский De Luxe» и «Ветер перемен») и других регионах, сказано на сайте компании.

Соглашение между владельцами комплекса предусматривает опцион на выкуп доли структуры Газпромбанка вторым акционером, знает человек, близкий к одному из собственников «Авиапарка». Условия исполнения опциона ему не известны.

Владельцы «Авиапарка» начали поиски покупателя на половину комплекса, рассказывали в прошлом году три консультанта, работавших с объектом, и подтверждал человек, близкий к одному из собственников центра. По их словам, вырученные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки. Они уточняли, что у комплекса нет сложностей с обслуживанием кредитов, но его владельцы хотя погасить часть долгов из-за неопределенности на рынке торговой недвижимости. Представитель Игоря Ротенберга тогда говорил, что решения о продаже доли в «Авиапарке» нет.

В четверг представители Ротенберга, Газпромбанка и компании JLL, которая, по словам собеседников «Ведомостей», занимается продажей доли в «Авиапарке», от комментариев отказались.

Сейчас рыночная стоимость «Авиапарка» может составлять около 60 млрд руб. (около $1 млрд), говорит директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский. Управляющий партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает комплекс в $1–1,2 млрд. Таким образом, собственники центра могут выручить от его продажи $500–600 млн.

Обуховский называет «Авиапарк» инвестиционно привлекательным объектом, в нем сейчас свободно не более 5% площадей. Впрочем, количество инвесторов, которые готовы приобрести именно долю в проекте, а не весь актив, сильно ограничено: многие опасаются, что им не удастся договориться с партнером о дальнейшем развитии комплекса, добавляет Бибик.