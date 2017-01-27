«Газпром» купит российское

«Газпром» сообщил, что внес изменения в положение о закупках товаров, работ и услуг. По новым правилам с 1 января 2017 г. компания будет приоритетно закупать отечественные товары, заказывать работы и услуги у российских компаний. Исключением является закупка у единственного поставщика. Интерфакс

Александр Корсик может войти в совет директоров «Транснефти»

Бывший президент «Башнефти» Александр Корсик может войти в совет директоров «Транснефти», говорят чиновники и несколько источников «Интерфакса». Его кандидатура рассматривается в качестве независимого директора. Инициатива исходила от самой госкомпании, знает один из собеседников, несколько дней назад на уровне правительства было одобрено его выдвижение. Корсик был президентом «Башнефти» в 2011–2016 гг. Интерфакс

Доходность евробондов UC Rusal – 5,125%

Доходность пятилетних евробондов UC Rusal в долларах установлена на уровне 5,125%, сообщил источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир – 5,375%, затем он был снижен примерно до 5,25%. Финальный был определен в диапазоне 5,125–5,25%. Компания планирует разместить дебютный выпуск еврооблигаций в четверг. До сих пор UC Rusal размещала облигации только на внутреннем российском рынке. Интерфакс

«Татнефть» планирует, как добыть больше

Сейчас «Татнефть» вынужденно в 3 раза перевыполнила план сокращения добычи нефти по договоренностям России с ОПЕК – сократила ее на 3000 т в сутки, сообщил гендиректор компании Наиль Маганов. Но «Татнефть» надеется договориться с другими нефтяными компаниями о росте своей добычи за счет общего сверхпланового сокращения в январе, добавил он. «Татнефть» изучит возможность увеличить добычу нефти до 35 млн т к 2025 г., сообщил заместитель гендиректора Нурислам Сюбаев на собрании работников компании в четверг в Альметьевске. Интерфакс

Polymetal в 2016 г. сохранил добычу

Производство Polymetal в 2016 г. составило 1,27 млн тройских унций в золотом эквиваленте, что примерно соответствует результату 2015 г. и прогнозу компании (прогноз составлял 1,26 млн унций), сообщила компания. За прошлый год Polymetal произвел 890 000 тройских унций золота, что на 3% выше по сравнению с 2015 г., производство серебра снизилось на 9% до 29,2 млн унций. Интерфакс