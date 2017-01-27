Центробанк оценит своих сотрудников

ЦБ решил проверить своих сотрудников на профпригодность, рассказали «Ведомостям» два финансиста, знающих это от работников регулятора. Проверка предстоит и надзорному блоку, говорят они: тестирование предстоит проверяющим банки, их кураторам и уполномоченным представителям регулятора. «Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ», – сказал один из собеседников «Ведомостей.

«Банк России внедряет различные технологии оценки персонала, результаты применения которых позволяют актуализировать программы обучения и развития сотрудников, а также используются в качестве дополнительной информации при принятии кадровых решений, – сообщил представитель ЦБ. – Оценка различных категорий сотрудников проводится как в центральном аппарате ЦБ, так и в территориальных учреждениях <...> как в дистанционной, так и в очной формах, в том числе в формате тестирований, направленных на оценку знаний предметной области и выявление приоритетных для конкретного сотрудника направлений развития профессиональных компетенций».

В ЦБ работает 51 542 рядовых сотрудника, 1830 высокооплачиваемых специалистов и руководителей, 147 руководителей подразделений, начальников главных управлений и управляющих отделениями.

В приоритете – департаменты из направлений, где идут реформы, заключает представитель ЦБ.

Это, в частности, банковский надзор. Ему необходимы глубокая перестройка и обновление всей системы, признала осенью 2016 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя о кадровых перестановках в руководстве ЦБ.

Новый куратор надзорного блока, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ноябре говорил «Ведомостям», что в идеале сотрудники ЦБ должны знать все о топ-менеджерах и собственниках банков – это помогает моделировать поведение людей в сложных ситуациях: так называемый поведенческий надзор. Людей необходимо этим навыкам обучать, сказал он: «Требуется другой уровень кропотливости и дотошности, другой уровень профессиональной подготовки сотрудников». Для этого надо работать с действующим штатом и искать новых специалистов на рынке, признавал первый зампред.

Не сработало В конце прошлого года ЦБ ввел временные администрации и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банки «Пересвет» и Татфондбанк. Оба участники госпрограммы по докапитализации банков через ОФЗ, а значит, перед получением средств проходили проверку ЦБ. Случай с «Пересветом» стал полной неожиданностью для регулятора, рассказывал человек, близкий к ЦБ. «Мы бы очень хотели лучше понимать суть происходящего в каждой кредитной организации», – говорил «Ведомостям» Тулин, замечая, что у регулятора пока ограниченная способность предотвращать банковские крахи или хотя бы задолго их прогнозировать.

Банкиры работой сотрудников ЦБ не очень довольны. В банковском сообществе накопилось недовольство квалификацией проверяющих – часто банкиры знают особенности регулирования лучше их, сетует топ-менеджер банка, отвечающий за связи с органами власти. «По моим ощущениям, 2/3 сотрудников [ЦБ] некомпетентны. Проверяющие не понимают суть вопросов, которые сами задают. Иногда приходят запросы от регулятора, в которых он путает даты: просит, например, изменения по балансу на дату, которая еще не наступила», – отмечает другой финансист. Не редкость, когда сотрудник ЦБ плохо знает его нормативные акты, неверно ими оперирует – это говорит об уровне квалификации, заключает собеседник «Ведомостей».

В последнее время квалификация даже рядовых сотрудников ЦБ, работающих на местах, существенно выросла, отмечает зампред правления банка из топ-10: «Регулятор стал более активно нанимать людей из банков, которые понимают, чем занимаются». Не исключено, что ЦБ хочет почистить свои ряды, рассуждает он: за последние годы банков стало намного меньше, возможно, регулятору просто не нужно столько сотрудников.

Без регулярной оценки управлять качеством персонала невозможно, считает управляющий партнер «Экопси консалтинга» Павел Безручко, в идеале проводить ее надо не от случая к случаю: хорошо организованная оценка персонала, по итогам которой учитываются все важные качества сотрудника, – это очень значимый шаг со стороны работодателя.

«Вопрос целей и задач, которые ставит перед собой структура, которая хочет провести оценку», – говорит консультант Hay Group Ольга Целер. Это огромная работа, указывает она, и если речь идет о трансформации, изменениях и о том, что нужны люди с новыми качествами и компетенциями, то по итогам оценки можно понять, какие сотрудники нужны для достижения этих целей.

Сотрудники налоговых органов проходят аттестацию ежегодно, отмечает один из них. По закону о госслужбе аттестация служащих должна проводиться раз в три года, и руководящего звена, а также их советников она не касается. Работа служащих ЦБ этим законом не регулируется.