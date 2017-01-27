От редакции: Хватит, напотребляли

Кризис, вероятно, оказал положительное влияние на потребительское поведение россиян и их действия в финансовой сфере. Длительное снижение доходов вынудило осмотрительнее тратить деньги, рассчитывать прежде всего на собственные средства и откладывать на случай вероятных неприятностей.

Статистика Центробанка показывает, что с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. на 1,1% (с 10,7 трлн до 10,8 трлн руб.) увеличились кредиты, выданные физическим лицам, одновременно на 4,2% (с 23,2 трлн до 24,2 трлн руб.) выросли банковские вклады россиян. Если исключить годовой рост ипотечных кредитов на 11,1%, то закредитованность россиян даже снизилась. В прежние годы рост объема займов, выданных банками населению в декабре, существенно превышал показатели предыдущих месяцев (люди брали займы на крупные покупки и новогодние подарки), а в декабре 2016 г. он был минимальным (0,1%), даже оказался ниже, чем в ноябре и октябре.

Заемщики стали более аккуратно гасить свои долги, за 11 месяцев 2016 г. просроченная задолженность по кредитам выросла на 21,6 млрд руб. (с 861,4 млрд до 883 млрд руб.) – это наименьший показатель с 2012 г. По сравнению с 1 сентября 2016 г. она уменьшилась на 37,6 млрд руб., на 4,1%. «Мы видим большие объемы досрочного погашения кредитов. Люди могут ипотеку или автокредит гасить дольше, но они не хотят иметь долги и всячески сдерживают свои аппетиты к новым кредитам», – сказал на пресс-конференции предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов.