Вещь недели: Рубль

Минфин и ЦБ объявили, что с февраля ЦБ будет покупать на рынке валюту для Минфина – ежедневно и до тех пор, пока цена нефти превышает $40 за баррель, заложенные в бюджет. С начала года она на четверть дороже, и решение не тратить сверхплановые нефтедоходы утверждено Кремлем. По сути, вступает в действие бюджетное правило с ценой отсечения $40, хотя его нет и о его параметрах правительство еще спорит.

Это не интервенции, рубль остается плавающим, заверяют чиновники и регулятор. Считать ли участие в торгах интервенциями, а нефиксированный курс – свободным, это вопросы терминологии; но очевидно, что курс рубля теперь будет формироваться не рыночным балансом спроса и предложения, а при активном участии правительства (в лице Минфина) и ЦБ. Масштаб этого участия аналитики оценивают в $17–25 млрд за год: это сопоставимо со всей валютной выручкой страны от экспорта (за вычетом потраченной на импорт) за весь 2016 год ($22,2 млрд). По расчетам «Ренессанс капитала», каждые $5 млрд покупки – это плюс 1 руб. к среднегодовому курсу доллара за рубль: например, если за год Минфин купит $10 млрд, то при нефти $50 за баррель курс сложится в 66 руб. за доллар, а без покупок был бы 64 руб.

Объявленные правила подразумевают, что действовать Минфин будет против укрепления рубля: хотя оговорено, что при снижении нефти ниже $40 валюту он будет продавать, но продаст не больше, чем успел купить.

Еще важнее другая деталь: в формулу, по которой Минфин рассчитывает сумму ежемесячных покупок валюты, встроен текущий курс рубля. И чем слабее рубль – тем больше Минфин купит валюты (и наоборот), обращают внимание аналитики JPMorgan. Например, посчитали они, в январе при сложившихся $53 за баррель и 60 руб. за доллар Минфин купил бы $2 млрд; а если бы курс был 65 руб. – то уже $2,5 млрд при той же самой цене нефти. Получается, эта «игра на понижение» – самораскручивающаяся.

Слабеющий рубль подогревает инфляцию, и ЦБ для ее снижения до 4% придется держать ставки более высокими. Как раз «вовремя»: оборот розницы и реальные доходы населения в декабре 2016 г. по темпам падения обновили 4–6-месячные антирекорды, и это несмотря на предпраздничный сезон. Слабый рубль и высокие ставки вряд ли поддержат потребление, формирующее половину российского ВВП, который и так едва прекратил падать. Ставка на поддержку слабым рублем несырьевого экспорта сомнительна хотя бы потому, что для производства конкурентоспособной на внешнем рынке продукции нужны конкурентоспособные оборудование и технологии, а они, по опросам самих экспортеров, импортные.

Чтобы не тратить допдоходы от нефти, не обязательно их прятать в валюту, Минфин прежде не раз просто направлял их на сокращение дефицита. Похоже, решение пополнить резервы имеет одну цель: пополнить резервы. Ведь бюджет-2017 с трудом сверстан уже на последние накопления, что ставит Кремль и правительство в зависимость от эффективности реформ, необходимых для роста экономики и доходной базы бюджета.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)