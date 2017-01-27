Нет места для преподавателя

На статью «Бумажная реальность» (№ 9 от 19.01.2017, стр. 07)

Формально свободный график вне времени, проводимого со студентами, у нас уже давно отменен. Хотя недавно <...> было решение суда о праве учителя свободно распоряжаться своим временем после проведения уроков, т. е. готовиться к урокам, проверять тетради, заниматься повышением своей квалификации он может вне школы. Тем не менее наступление на права преподавателей продолжается.

Недавно профессор Зубаревич на «Дожде» справедливо отметила полное бесправие преподавателей и средней, и высшей школы перед администрацией, наличие их полной феодальной по своей природе зависимости. Формально доцента Петрова уволили за прогул, но надо полагать, что на самом деле он чем-то не угодил администрации.

Может быть, наш новый министр задумается о том, можно ли повысить качество образования при нищем и бесправном учителе и преподавателе вуза.

Яков Пагис, Тульская обл.

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