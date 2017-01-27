Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Криминал онлайн

Криминал онлайн

Российские правоохранительные органы готовятся перейти на электронный учет. Единая база данных криминальной статистики появится через пять лет и обойдется в сумму от 9 млрд до 11 млрд руб.
Электронный учет преступлений поможет и правоохранителям, и гражданам, считают в Генпрокуратуре
Электронный учет преступлений поможет и правоохранителям, и гражданам, считают в Генпрокуратуре
Trend Media / PhotoXPress

Через пять лет в России должна появиться единая федеральная база данных о зарегистрированных преступлениях, которая обеспечит независимый мониторинг деятельности правоохранительных органов. Это предусмотрено федеральной целевой программой (ФЦП) «Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики» (ГАС ПС), согласование которой сейчас завершается в правительстве. Как рассказал «Ведомостям» начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров, программа рассчитана на 2018–2022 гг., ее бюджет, по предварительным оценкам, составит от 9,3 млрд до 11 млрд руб. (проект предусматривает реалистичный и оптимистичный сценарии).

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