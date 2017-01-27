Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Депутатам нужна помощь

Депутатам нужна помощь

Число помощников депутатов Госдумы уже увеличено, но сами парламентарии хотели бы еще и повысить им зарплаты
Число помощников депутатов Госдумы уже увеличено, но сами парламентарии хотели бы еще и повысить им зарплаты
Число помощников депутатов Госдумы уже увеличено, но сами парламентарии хотели бы еще и повысить им зарплаты
Е. Разумный / Ведомости

На 2017 г. Госдума получит бюджетные ассигнования в размере 10,1 млрд руб. В четверг думский комитет по регламенту одобрил проект сметы, который 23 января также одобрил комитет по бюджету. На деятельность самих депутатов и их помощников планируется выделить около 4,8 млрд руб., а на различные стороны деятельности Госдумы в целом – чуть более 5,8 млрд руб. (расклад по отдельным статьям см. в таблице). Смета уже учитывает увеличение числа помощников в регионах, в 2017 г. бюджет нижней палаты увеличился именно за счет дополнительных расходов на них. Вместо пяти помощников у депутата теперь может быть семь, в месяц он может потратить на оплату их труда 231 000 руб.

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