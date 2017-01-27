Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Генерал, замеченный за стройкой

Генерал, замеченный за стройкой

27 января адвокаты генерала ФСО Геннадия Лопырева оспорят продление срока его содержания под стражей, сообщил «Ведомостям» его адвокат Руслан Закалюжный
Лопырев первым попал под чистку, затеянную новым директором ФСО Дмитрием Кочневым, говорят два человека, близких к службе
Лопырев первым попал под чистку, затеянную новым директором ФСО Дмитрием Кочневым, говорят два человека, близких к службе
Артем Геодакян / ТАСС

Геннадий Лопырев – бывший начальник Службы охраны на Кавказе (СОК) Федеральной службы охраны (ФСО), слушания пройдут в 94-м гарнизонном военном суде, адвокаты просят перевести его под домашний арест. Лопырева арестовали 25 ноября 2016 г. по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Дело было возбуждено после внутренней проверки ФСО. Генерал подозревается в получении денег от руководителей компаний за покровительство при заключении и исполнении строительных госконтрактов, объяснял представитель следствия.

Генерал с историей

Биографии Лопырева в открытом доступе нет. По данным издания «Фонтанка», он родился в 1954 г. в Псковской области, сразу после вуза пришел в КГБ, после перестройки работал в Петербурге, где и познакомился с Евгением Муровым, позже возглавившим ФСО. Проработав в этой должности 16 лет, в мае 2016 г. 72-летний Муров подал рапорт об отставке по собственному желанию, но слухи, что он уходит, появились за пару месяцев до того. Известно, что Лопырев стал генерал-майором в 2003 г.

Ему инкриминируют несколько случаев получения взятки в 2013–2015 гг. на сумму 6,2 млн руб., сказал Закалюжный. От комментариев по существу дела он отказался, как и представитель ФСО, сославшийся на тайну следствия.

В публичном доступе есть данные о госзакупках ФСО – это услуги связи, вывоз мусора, поставки электроэнергии и воды, закупка сена, соломы и проч. Но большую часть госзакупок, в том числе строительные работы, ФСО совершает в закрытом режиме.

Лопырев первым попал под чистку, затеянную новым директором ФСО Дмитрием Кочневым, говорят два человека, близких к службе. Отставки высокопоставленных сотрудников продолжатся, опасаются они. К Лопыреву были вопросы: за 13 лет работы на Северном Кавказе он приобрел репутацию человека, помогающего решать проблемы, связанные с землей и строительством, связь силовика с какими-то проектами могла раздражать начальство, рассказывает один из собеседников: «Кочневу нужен был повод, и его смогли найти».

Дом над «ручьем»

Один из девелоперских проектов, с которым в Сочи связывали имя Лопырева, точно раздражает администрацию президента. Прямо за забором президентской резиденции «Бочаров ручей» возвели многоэтажку – несмотря на беспокойство президента и его неоднократные просьбы к подчиненным (включая ФСО) разобраться и остановить стройку, явно нарушающую пояс безопасности резиденции.

Отставка и связи

СМИ связывали отставку Евгения Мурова с уголовным делом петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, якобы хорошо знакомого с сыном Мурова и пользовавшегося покровительством директора ФСО. «Балтстрой», принадлежавший Михальченко, был одним из крупных подрядчиков ФГУП ФСО «Атэкс», а топ-менеджеры «Балтстроя» были и руководителями «Атэкса». Михальченко арестован в марте 2016 г. по обвинению в контрабанде элитного алкоголя.

Подходящая под описание новостройка у «Бочарова ручья» одна – 15-этажный «Бочаров маяк» в нескольких сотнях метров от резиденции. Из окон некоторых квартир на верхних этажах и с крыши отлично просматривается как минимум вертолетная площадка «Бочарова ручья» – это видно в рекламных роликах сочинских риэлторов. Близкое соседство с резиденцией – прекрасная реклама: «Вы можете купить квартиру в самом безопасном районе Сочи». Квартиры уже в собственности застройщика, однокомнатную квартиру в «Бочаровом маяке» можно купить за 4 млн руб. и выбор пока есть, сказал «Ведомостям» сотрудник отдела продаж.

В материалах дела Лопырева упоминаний о «Бочаровом маяке» нет, заверил Закалюжный.

Московский застройщик

Инвестор-застройщик «Бочарова маяка» – московское ООО «Ремстройтрест». Его владельцы, по данным СПАРК, – Галина (60%) и Сергей (39,2%) Евсеевы. На сайте компании указано, что компания образована в 1991 г. на базе строительного Черемушкинского треста, существующего с 1978 г. Гендиректор «Ремстройтреста» – Галина Евсеева. Финансовые показатели компании не раскрываются. Она строит несколько небольших жилых комплексов бизнес-класса на юго-западе Москвы, «Бочаров маяк» – ее единственный проект на Северном Кавказе. Опрошенные «Ведомостями» крупные риэлторы и девелоперы говорят, что «Ремстройтрест» – малоизвестная компания, они с ней не работают.

Сочинские риэлторы компанию и ее владельцев тоже не знают, показал опрос «Ведомостей». Заместитель гендиректора компании «Винсент недвижимость» Борис Лебедев называет «Бочаров маяк» странным проектом: место выбрано неудачно – ул. Санаторная, где он расположен, не считается престижной из-за плохой транспортной доступности и неразвитой инфраструктуры, вокруг – хаотическая частная застройка.

Руководители «Ремстройтреста» не успели оперативно ответить «Ведомостям».

Выигрышная стройка

Жители и администрация Сочи много лет пытались запретить стройку многоэтажного комплекса, начавшуюся в 2006 г., выяснили «Ведомости». Судебные разбирательства на разных уровнях шли с 2008 по 2015 г., следует из документов судов. Местные жители писали обращения во все контрольные органы, оспаривали стройку в горсуде. Сочинские власти ограничивали этажность застройки, расторгали договор аренды земельного участка, признавали постройки самостроем – но «Ремстройтрест» успешно оспаривал все решения в вышестоящих инстанциях. Оспаривать одну из ключевых побед застройщика – признание действующим договора аренды земельного участка под комплексом – администрация Сочи в 2014 г. вообще не стала: в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступил отказ от апелляции, подписанный мэром Сочи Анатолием Пахомовым, указано в документах.

Имя Лопырева появилось в этом конфликте на одном из самых ранних этапов, рассказала «Ведомостям» директор информационного вещания сочинской «Макс медиа групп» Наталья Бойко. На одно из заседаний в горсуде представители застройщика принесли письмо Лопырева, из которого следовало, что ФСО одобрила стройку, вспоминает она. «Ведомости» ознакомились с этим документом. «Служба охраны на Кавказе <...> согласовывает размещение многоквартирного жилого комплекса по ул. Санаторной», – говорится в письме от августа 2008 г. на имя Евсеевой, подписанном Лопыревым, тогда замначальника СОК. В судебных решениях также упоминается, что проект одобрен всеми профильными службами и ведомствами, включая региональное подразделение ФСО. Но на публичных слушаниях в 2013 г. представитель СОК говорил, что строительство многоэтажки вызывает беспокойство службы, а стройку она остановить не может, это полномочия других структур.

Представитель администрации Сочи не ответил на вопросы «Ведомостей».

«Бочаров маяк» – коммерческий проект, к администрации президента отношения не имеет, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей», почему не остановлено строительство комплекса.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото