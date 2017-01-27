Генерал, замеченный за стройкой

Геннадий Лопырев – бывший начальник Службы охраны на Кавказе (СОК) Федеральной службы охраны (ФСО), слушания пройдут в 94-м гарнизонном военном суде, адвокаты просят перевести его под домашний арест. Лопырева арестовали 25 ноября 2016 г. по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Дело было возбуждено после внутренней проверки ФСО. Генерал подозревается в получении денег от руководителей компаний за покровительство при заключении и исполнении строительных госконтрактов, объяснял представитель следствия.

Генерал с историей

Биографии Лопырева в открытом доступе нет. По данным издания «Фонтанка», он родился в 1954 г. в Псковской области, сразу после вуза пришел в КГБ, после перестройки работал в Петербурге, где и познакомился с Евгением Муровым, позже возглавившим ФСО. Проработав в этой должности 16 лет, в мае 2016 г. 72-летний Муров подал рапорт об отставке по собственному желанию, но слухи, что он уходит, появились за пару месяцев до того. Известно, что Лопырев стал генерал-майором в 2003 г.

Ему инкриминируют несколько случаев получения взятки в 2013–2015 гг. на сумму 6,2 млн руб., сказал Закалюжный. От комментариев по существу дела он отказался, как и представитель ФСО, сославшийся на тайну следствия.

В публичном доступе есть данные о госзакупках ФСО – это услуги связи, вывоз мусора, поставки электроэнергии и воды, закупка сена, соломы и проч. Но большую часть госзакупок, в том числе строительные работы, ФСО совершает в закрытом режиме.

Лопырев первым попал под чистку, затеянную новым директором ФСО Дмитрием Кочневым, говорят два человека, близких к службе. Отставки высокопоставленных сотрудников продолжатся, опасаются они. К Лопыреву были вопросы: за 13 лет работы на Северном Кавказе он приобрел репутацию человека, помогающего решать проблемы, связанные с землей и строительством, связь силовика с какими-то проектами могла раздражать начальство, рассказывает один из собеседников: «Кочневу нужен был повод, и его смогли найти».

Дом над «ручьем»

Один из девелоперских проектов, с которым в Сочи связывали имя Лопырева, точно раздражает администрацию президента. Прямо за забором президентской резиденции «Бочаров ручей» возвели многоэтажку – несмотря на беспокойство президента и его неоднократные просьбы к подчиненным (включая ФСО) разобраться и остановить стройку, явно нарушающую пояс безопасности резиденции.

Отставка и связи СМИ связывали отставку Евгения Мурова с уголовным делом петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, якобы хорошо знакомого с сыном Мурова и пользовавшегося покровительством директора ФСО. «Балтстрой», принадлежавший Михальченко, был одним из крупных подрядчиков ФГУП ФСО «Атэкс», а топ-менеджеры «Балтстроя» были и руководителями «Атэкса». Михальченко арестован в марте 2016 г. по обвинению в контрабанде элитного алкоголя.

Подходящая под описание новостройка у «Бочарова ручья» одна – 15-этажный «Бочаров маяк» в нескольких сотнях метров от резиденции. Из окон некоторых квартир на верхних этажах и с крыши отлично просматривается как минимум вертолетная площадка «Бочарова ручья» – это видно в рекламных роликах сочинских риэлторов. Близкое соседство с резиденцией – прекрасная реклама: «Вы можете купить квартиру в самом безопасном районе Сочи». Квартиры уже в собственности застройщика, однокомнатную квартиру в «Бочаровом маяке» можно купить за 4 млн руб. и выбор пока есть, сказал «Ведомостям» сотрудник отдела продаж.

В материалах дела Лопырева упоминаний о «Бочаровом маяке» нет, заверил Закалюжный.

Московский застройщик

Инвестор-застройщик «Бочарова маяка» – московское ООО «Ремстройтрест». Его владельцы, по данным СПАРК, – Галина (60%) и Сергей (39,2%) Евсеевы. На сайте компании указано, что компания образована в 1991 г. на базе строительного Черемушкинского треста, существующего с 1978 г. Гендиректор «Ремстройтреста» – Галина Евсеева. Финансовые показатели компании не раскрываются. Она строит несколько небольших жилых комплексов бизнес-класса на юго-западе Москвы, «Бочаров маяк» – ее единственный проект на Северном Кавказе. Опрошенные «Ведомостями» крупные риэлторы и девелоперы говорят, что «Ремстройтрест» – малоизвестная компания, они с ней не работают.

Сочинские риэлторы компанию и ее владельцев тоже не знают, показал опрос «Ведомостей». Заместитель гендиректора компании «Винсент недвижимость» Борис Лебедев называет «Бочаров маяк» странным проектом: место выбрано неудачно – ул. Санаторная, где он расположен, не считается престижной из-за плохой транспортной доступности и неразвитой инфраструктуры, вокруг – хаотическая частная застройка.

Руководители «Ремстройтреста» не успели оперативно ответить «Ведомостям».

Выигрышная стройка

Жители и администрация Сочи много лет пытались запретить стройку многоэтажного комплекса, начавшуюся в 2006 г., выяснили «Ведомости». Судебные разбирательства на разных уровнях шли с 2008 по 2015 г., следует из документов судов. Местные жители писали обращения во все контрольные органы, оспаривали стройку в горсуде. Сочинские власти ограничивали этажность застройки, расторгали договор аренды земельного участка, признавали постройки самостроем – но «Ремстройтрест» успешно оспаривал все решения в вышестоящих инстанциях. Оспаривать одну из ключевых побед застройщика – признание действующим договора аренды земельного участка под комплексом – администрация Сочи в 2014 г. вообще не стала: в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступил отказ от апелляции, подписанный мэром Сочи Анатолием Пахомовым, указано в документах.

Имя Лопырева появилось в этом конфликте на одном из самых ранних этапов, рассказала «Ведомостям» директор информационного вещания сочинской «Макс медиа групп» Наталья Бойко. На одно из заседаний в горсуде представители застройщика принесли письмо Лопырева, из которого следовало, что ФСО одобрила стройку, вспоминает она. «Ведомости» ознакомились с этим документом. «Служба охраны на Кавказе <...> согласовывает размещение многоквартирного жилого комплекса по ул. Санаторной», – говорится в письме от августа 2008 г. на имя Евсеевой, подписанном Лопыревым, тогда замначальника СОК. В судебных решениях также упоминается, что проект одобрен всеми профильными службами и ведомствами, включая региональное подразделение ФСО. Но на публичных слушаниях в 2013 г. представитель СОК говорил, что строительство многоэтажки вызывает беспокойство службы, а стройку она остановить не может, это полномочия других структур.

Представитель администрации Сочи не ответил на вопросы «Ведомостей».

«Бочаров маяк» – коммерческий проект, к администрации президента отношения не имеет, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей», почему не остановлено строительство комплекса.