Слова
Сергей Миронов
«Полный бред, все это не соответствует действительности <...> Наша партия через пять лет будет главной партией в стране».
Лидер «Справедливой России» опроверг сообщения СМИ о том, что выход из партии сенатора Елены Мизулиной связан с возможной ликвидацией партии. (ТАСС)
Патриарх Кирилл
«Нравственность всегда первична, а закон вторичен. Если бы не было этого <...> мы бы жили в страшной системе межчеловеческих отношений».
По словам Патриарха Московского и всея Руси, в ряде стран возник законодательный кризис из-за правовых норм, принятых вопреки «нравственному чувству». (АГН «Москва»)
Сергей Собянин
«Можно сказать, что прошедший год был самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки за всю современную историю Москвы».
По мнению мэра Москвы, это случилось благодаря сносу незаконных строений, ликвидации оптовых рынков и наведению порядка в торговых центрах. («Интерфакс»)