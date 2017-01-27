Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Слова

Сергей Миронов

«Полный бред, все это не соответствует действительности <...> Наша партия через пять лет будет главной партией в стране».

Лидер «Справедливой России» опроверг сообщения СМИ о том, что выход из партии сенатора Елены Мизулиной связан с возможной ликвидацией партии. (ТАСС)

Патриарх Кирилл

«Нравственность всегда первична, а закон вторичен. Если бы не было этого <...> мы бы жили в страшной системе межчеловеческих отношений».

По словам Патриарха Московского и всея Руси, в ряде стран возник законодательный кризис из-за правовых норм, принятых вопреки «нравственному чувству». (АГН «Москва»)

Сергей Собянин

«Можно сказать, что прошедший год был самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки за всю современную историю Москвы».

По мнению мэра Москвы, это случилось благодаря сносу незаконных строений, ликвидации оптовых рынков и наведению порядка в торговых центрах. («Интерфакс»)