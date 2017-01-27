Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
15,2 млрд руб.
Может составить сумма фактических платежей по внешнему долгу российских нефинансовых компаний в I квартале 2017 г., включая основной долг и проценты, сообщил ЦБ. По данным макростатистики, выплаты оцениваются выше – в $20,2 млрд. Большая часть платежей в I квартале сформирована за счет обязательств 30 российских компаний. Около $4,4 млрд из них составляют внутригрупповые платежи, $3,8 млрд – плановые погашения еврооблигаций крупных компаний. Во II квартале 2017 г. фактические платежи по внешнему долгу нефинансовых компаний оцениваются в $13,8 млрд. Интерфакс
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