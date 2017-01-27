Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 59,64

В четверг в течение дня курс доллара на внебиржевом рынке поднялся выше уровня 60,40 руб. Однако официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, за последние пять торговых дней вырос лишь на 29 коп. до 59,64 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подорожали на полпроцента.