Цифры. Тенденции. События

Петербург создает венчурный фонд для малого бизнеса

Власти Петербурга для поддержки инновационного малого бизнеса в 2017 г. создадут венчурный фонд в 250 млн руб., сообщил председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев. Он сказал, что фонд будет ориентироваться в первую очередь на легкую промышленность. Стартапы смогут получить от 1 млн до 3 млн руб. при условии, что сами вложат не менее 30% необходимых для проекта средств. ТАСС