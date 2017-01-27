Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Петербург создает венчурный фонд для малого бизнеса

Власти Петербурга для поддержки инновационного малого бизнеса в 2017 г. создадут венчурный фонд в 250 млн руб., сообщил председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев. Он сказал, что фонд будет ориентироваться в первую очередь на легкую промышленность. Стартапы смогут получить от 1 млн до 3 млн руб. при условии, что сами вложат не менее 30% необходимых для проекта средств. ТАСС

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