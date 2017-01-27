На 9% меньше машин

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в прошлом году выпустили 281 500 легковых автомобилей, что на 9% меньше, чем в 2015 г., подсчитало агентство «Auto-Dealer – СПб». Производство автомобилей в Петербурге падает уже три года подряд. Ведомости

Иск против передачи Исаакиевского собора зарегистрирован

Василеостровский районный суд зарегистрировал коллективный иск активистов к комитету имущественных отношений Петербурга о признании незаконным распоряжения комитета о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены комитет по культуре Петербурга, РПЦ в лице Московского патриархата и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Ведомости

68 проблемных домов

На 25 января 2017 г. на контроле в Петербурге находятся 68 проблемных жилых домов на 20 510 квартир общей площадью около 1 млн кв. м, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. В этих домах заключены 15 893 договора долевого участия. В реестр «обманутых дольщиков» включено 2256 человек. В 2016 г. введены в эксплуатацию четыре дома на 1487 квартир, в 2017 г. планируется ввести 59 домов на 15 312 квартир. Ведомости

1,5 млрд руб. для ЛСР

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка и ЗАО «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад» (входит в группу ЛСР) подписали кредитное соглашение на сумму 1,485 млрд руб. на три года, сообщила пресс-служба банка. Ведомости