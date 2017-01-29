Спасибо прокурору

На статью «Если чиновник не платит» (№ 13 от 25.01.2017, стр. 02)

В 90-е и нулевые государство и муниципалитеты за выполненные работы не платили годами, даже при наличии судебных решений и исполнительных листов. В начале нулевых мы добивались приема иска к оплате три года, а потом должник (муниципалитет) рассчитывался еще три года. Сначала пытались договориться миром, но, когда не смогли, передали дело в суд. В суде проблем не было, но его решение не исполнялось. Пристав нам вернул исполнительный лист без исполнения, заявив, что у администрации города нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Как если бы это был банкрот.

Только после жалобы прокурору области дело сдвинулось с мертвой точки: у администрации города арестовали все счета. Глава города, привыкший никому не платить, был вынужден просить деньги у губернатора, а после погашения половины долга подписал график гашения остатка долга. График был на три года, и он соблюдался.

Яков Пагис, Тульская обл.

Лист никак не долетит

На статью «Если чиновник не платит» (№ 13 от 25.01.2017, стр. 02)

Сейчас с исполнительным листом государство рассчитывается за три месяца. Но сколько еще времени проходит до получения этого исполнительного листа... Наш антирекорд – 27 месяцев от подачи иска до взыскания. Две судебные экспертизы, три инстанции.

Дарья Волкова, Москва

Прощай, артхаус!

На новость «Чиновники хотят повысить сборы с голливудских картин» (www.vedomosti.ru, 23.01.2017)

Уважаемые чинуши и товарищ Мединский, сбор в 5 млн руб. полностью убьет в России прокат иностранного независимого кино – мелкобюджетных авторских картин, фильмов, предназначенных для людей творческих и думающих. Безусловно, проще провести операцию «импортозамещения», подсунув вместо этого отечественный шлак, но все же я настаиваю на том, чтоб оставить голливудское кино в покое и заниматься развитием российского не путем нелепых запретов, а несколько более вдумчиво, тщательно и осознанно. Если же ни на что другое, кроме «давайте запретим», вы не способны, пишите заявления.

Михаил Бабаян, Москва

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