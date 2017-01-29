Транспорт
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Таджикистан пустил «Ямал»

«Ямал» будет летать в Таджикистан с лета

Минтранс Таджикистана разрешил «Ямалу» летать в Душанбе и Худжанд из «Жуковского»
«Ямал» в 2016 г. стал 11-й в России авиакомпанией по числу перевезенных пассажиров – 1,45 млн человек, на 2,1% больше, чем годом ранее
«Ямал» в 2016 г. стал 11-й в России авиакомпанией по числу перевезенных пассажиров – 1,45 млн человек, на 2,1% больше, чем годом ранее
«Ямал»

Авиакомпания «Ямал» получила разрешение летать из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд. Таджикская сторона на заседании российско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подтвердила, что авиакомпания с летнего сезона стала вторым назначенным перевозчиком на линии «Жуковский» – Душанбе (первый – «Уральские авиалинии»), сообщил представитель Минтранса. Телефоны начальника управления гражданской авиации Минтранса Таджикистана Юсуфа Рахмона в пятницу не отвечали. «Ямал» получил разрешения, подтвердил агентству ТАСС заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзола.

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