«Русснефть» реструктурировала долг

Акционеры «Русснефти» на внеочередном собрании 24 января одобрили перенос выплаты по кредиту ВТБ на $1,3 млрд на три года. Кредитный договор с ВТБ на $2,3 млрд был подписан 6 мая 2015 г., из них $1 млрд компания уже погасила. «Реструктуризация предполагает более комфортные для компании условия: перенос срока погашения на 2026 г. (предыдущий срок – 2023 г.) при незначительном изменении процентной ставки», – сообщал ранее представитель «Русснефти». По информации компании, при пролонгации ставка вырастет на 0,5 процентного пункта. Интерфакс

Турция выдала все разрешения «Турецкому потоку»

Необходимые разрешения для начала работ по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» получены, сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский. Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2016 г. холдинг закончил создание в России мощностей для подачи газа в трубопровод «Турецкий поток», готовность российской стороны для поставок составляет 100%. По его словам, во второй половине года начнется укладка газопровода в Черном море. ТАСС