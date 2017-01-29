ЦБ посчитает деньги госкорпораций

Банки будут представлять в ЦБ сведения о счетах и вкладах госкорпораций, госкомпаний, юрлиц с госучастием и их дочерних обществ, государственных внебюджетных фондов, а также стратегических предприятий – соответствующий проект указания размещен на сайте регулятора. ЦБ намерен с 31 марта ввести новую форму отчетности – «Сведения о банковских счетах и аккредитивах, о договорах банковского счета и банковского вклада (депозита)». Она необходима для усиления надзора за банками, чтобы исключить риск утраты средств госструктур, говорится в пояснительной записке. Интерфакс

Фетисова обвинили в мошенничестве...

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь направил в суд уголовное дело в отношении бывшего предправления «Моего банка» Киры Андриановой и его экс-владельца Глеба Фетисова. Как уточняется на сайте Генпрокуратуры, Фетисов обвиняется в организации хищения вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, а Андрианова – в растрате. По данным предварительного следствия, Андрианова совместно с Фетисовым в 2012–2013 гг. совершили растрату принадлежавших банку ценных бумаг и денежных средств на 1,96 млрд руб. Это привело к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Интерфакс

...а экс-главу банка «БТА-Казань» – в злоупотреблениях

Ново-Савиновский районный суд Казани признал виновным бывшего предправления банка «БТА-Казань» (переименован в «Тимер банк») Руслана Алимова в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба банку почти на 2 млрд руб. и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Алимов намерен обжаловать решение. Интерфакс