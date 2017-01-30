Polyus Gold выкупила акции у Керимова-младшего

Polyus Gold International в декабре купила 1,51% акций за $143 млн, говорится в проспекте компании к евробондам. У Wandle Holdings Limited компания приобрела бумаги на $124 млн (1,31%), у Sacturino Limited – на $19 млн (0,2%). Все акции были погашены. Бенефициар Wandle и Sacturino – сын Сулеймана Керимова Саид. Интерфакс

РЖД может начать продажу активов

Продажа части активов РЖД в 2017 г. предусмотрена, но реализация состоится только в случае, если сделка окажется эффективной, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью Bloomberg сообщил, что в план приватизации активов РЖД может войти «Трансконтейнер». ТАСС

РФПИ ждет американцев

РФПИ сформировал и в ближайшее время представит американским партнерам для обсуждения более 10 проектов, по которым может вестись инвестиционное сотрудничество в России и США, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он расценил как позитивный сигнал для инвесторов, что президенты России и США заявили о важности восстановления торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран. Интерфакс

Ил-112В взлетит в этом году

Первый самолет Ил-112В будет готов к середине 2017 г., сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он также отметил, что основная проблема отечественной дальней авиации – двигатели. По его словам, специалисты будут искать экономические решения, которые позволят эксплуатировать самолеты с отечественными двигателями. Кроме того, вскоре Ил-96 будет удлинен на 10 м – это увеличит его вместимость до 350–400 пассажиров. «К 2020 г. мы планируем выпускать по три самолета Ил-96-400 ежегодно», – рассказал Рогозин. Интерфакс

Прокуроры проверят Винтеркорна

Прокуратура германского города Брауншвейга проводит расследование в отношении бывшего гендиректора Volkswagen Мартина Винтеркорна, подозревая его в мошенничестве в связи с дизельгейтом и нарушении антимонопольного законодательства, пишет MarketWatch. По мнению следствия, собранные доказательства указывают на то, что Винтеркорн, покинувший компанию в 2015 г., знал о превышении выбросов вредных веществ у машин с дизельными двигателями до того, как скандал стал публичным. Винтеркорн это отрицает. Интерфакс