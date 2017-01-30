Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Слова

Константин Косачев

«Разговор [Владимира Путина и Дональда Трампа] должен был вернуть в российско-американский диалог смысл. Судя по всему, это и произошло».

Председатель международного комитета Совета Федерации считает, что об этом свидетельствует позитивный комментарий Белого дома. («Интерфакс»)

Тереза Мэй

«Мы, однако, не согласны с таким подходом. Если он окажет какое-либо влияние на британцев, мы сделаем представление правительству США».

Кроме премьера Британии указы президента США о запрете въезда из семи исламских стран критиковали лидеры Франции, Германии и других стран. («Интерфакс»)

Дмитрий Рогозин

«Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы».

Вице-премьер правительства пообещал в Воронеже, что инженеры и рабочие украинской авиапромышленности получат работу. (ТАСС)