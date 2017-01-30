Слова
Константин Косачев
«Разговор [Владимира Путина и Дональда Трампа] должен был вернуть в российско-американский диалог смысл. Судя по всему, это и произошло».
Председатель международного комитета Совета Федерации считает, что об этом свидетельствует позитивный комментарий Белого дома. («Интерфакс»)
Тереза Мэй
«Мы, однако, не согласны с таким подходом. Если он окажет какое-либо влияние на британцев, мы сделаем представление правительству США».
Кроме премьера Британии указы президента США о запрете въезда из семи исламских стран критиковали лидеры Франции, Германии и других стран. («Интерфакс»)
Дмитрий Рогозин
«Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы».
Вице-премьер правительства пообещал в Воронеже, что инженеры и рабочие украинской авиапромышленности получат работу. (ТАСС)