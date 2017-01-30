Огораживание Америки

Принятый в пятницу указ вызвал хаос и протесты в нескольких аэропортах США
Zach D Roberts / Zuma / TASS
Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами, несмотря на указ президента США Дональда Трампа. Принятый в пятницу указ приостанавливает на 120 дней въезд всех беженцев, а граждан Сирии, Ирака, Йемена, Сомали, Ливии и Судана – на 90 дней. Запрет касается и тех, у кого уже есть вид на жительство. Въезд может быть разрешен в «индивидуальном порядке» после беседы с консулом США в стране обладателя карты, пояснил представитель Белого дома.