Цифры. Тенденции. События

1,9%

Составил рост ВВП США в IV квартале 2016 г. в годовом выражении, сообщило министерство торговли США. Аналитики ждали роста на 2,2% после роста экономики США в III квартале на 3,5%. Наиболее негативное влияние на динамику ВВП в IV квартале оказала внешняя торговля, снизив показатель на 1,7 п. п. (максимум со II квартала 2010 г.). Экспорт сократился на 4,3%, а импорт вырос на 8,3%. Потребительские расходы увеличились на 2,5% в годовом выражении, но темпы роста снизились по сравнению с 3% в III квартале. Интерфакс

Весенний «Платон»

Повышение тарифа системы взимания платы с грузовиков «Платон» планируется весной, точной даты пока не назначено, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Решение по конкретным цифрам он также не назвал, его будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев. Но средневзвешенная ставка по 2017 г. будет ниже той, которую предлагал Минтранс, уточнил Дворкович. Ранее Минтранс предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 г. с нынешних 1,53 руб./км пути до 2,61 руб., с июня – до 3,06 руб. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 г. Интерфакс

Самотлор учтут

Правительство в течение трех недель планирует согласовать законопроект о введении системы НДД для нефтяной отрасли, сообщил Дворкович. Отвечая на вопрос, действительно ли «Роснефть» предлагает льготы для Самотлорского месторождения вместо включения ее в пилоты по НДД, он сказал, что для высокообводненных месторождений такое предложение есть. По поручению председателя правительства этот законопроект должен быть рассмотрен и в максимальной степени учтен при формировании параметров, добавил Дворкович. Интерфакс