Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
5,5 млн доменов
В 2016 г. в российском национальном домене .ru было зарегистрировано 5,4 млн доменных имен, сообщил Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ). Это девятый результат в мире среди всех доменов верхнего уровня. В топ-10 крупнейших доменов впервые вошел новый домен верхнего уровня .xyz. Среди национальных доменов верхнего уровня (ccTLDs) домен .ru по итогам 2016 г. занял 5-е место в мире после доменов Китая (.cn), Германии (.de), Великобритании (.uk) и Нидерландов (.nl). Ведомости
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