Цифры. Тенденции. События

5,5 млн доменов

В 2016 г. в российском национальном домене .ru было зарегистрировано 5,4 млн доменных имен, сообщил Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ). Это девятый результат в мире среди всех доменов верхнего уровня. В топ-10 крупнейших доменов впервые вошел новый домен верхнего уровня .xyz. Среди национальных доменов верхнего уровня (ccTLDs) домен .ru по итогам 2016 г. занял 5-е место в мире после доменов Китая (.cn), Германии (.de), Великобритании (.uk) и Нидерландов (.nl). Ведомости